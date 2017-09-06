漢來美食27日掛牌 新股每股競拍底價125元

漢來美食（1268）27日掛牌上櫃，配合初次上櫃前公開承銷，現金增資發行新股9月7日至11日展開競拍投標。（記者楊雅民攝）

2017-09-06 18:02

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）27日掛牌上櫃，配合初次上櫃前公開承銷，將辦理現金增資發行新股3250張，除10%提供員工認購，其餘2340張採競價拍賣、585張採抽籤，將於9月7日至11日展開競拍投標，競拍底價為125元，每標單最低為1張，最高292張，以價高者優先得標，並於9月13日開標。

漢來目前旗下共有15個品牌，在台灣與中國共有36家分店，去年營收達31.66億元，EPS7.3元，過去3年營收及稅後淨利年複合成長率分別達17%和28.6%，去年每股並配發現金股利5.7元及股票股利0.3元，配發率高達82%。

漢來美食每股承銷價暫定為150元，承銷價本益比約為20.5倍，低於王品及美食-KY的25~26倍。

漢來美食展店步伐不停歇，9月8日將在台中中友百貨開出首家上海湯包分店，18日將在台中廣三SOGO百貨開出的漢來軒粵菜餐廳及漢來蔬食台中分店，年底前米其林品牌名人坊預計在台南開出分店。

除了既有品牌持續展店外，漢來美食也規劃明年新增兩個展店品牌，即目前在漢來大飯店內的福園台菜及高檔港式海鮮火鍋，將以集團一貫的高CP值定位搶佔百貨賣場。