陽明海運等13家業者聯合行為展延案 公平會附2條件點頭

2017-09-06 17:07

〔記者廖千瑩／台北報導〕陽明海運等13家船舶運送業者，因聯合承運政府機構及公營事業進口物資器材例外許可期限將屆，日前向公平會申請聯合行為展延，許可期限自今年9月29日起至111年9月28日共計5年。公平會今審議此案，認為可促進發展國輪船隊規模，及戰時國家軍事物資運送，決議附加兩條件通過。

公平會附加的兩項附加條件包括，第一，若其他符合規定的船舶運送業者加入此聯合行為，業者不得拒絕，不過聯合行為主體變動時，應報送公平會備查；另業者實際承運情形、承運數量及比例，應於每年4月1日前送公平會備查。