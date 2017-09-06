中部SBIR成果展 廠商展現產業研發能量

2017-09-06 15:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府推動小型企業創新研發計畫（SBIR），持續輔導47家廠商創新研發，副市長張光瑤今天率18家廠商至南投縣參加中彰投苗聯合成果展。市政府經發局表示，參展廠商充分展現發展潛力、新思維，可望創造更多商機。

台中市、彰化縣、南投縣及苗栗縣共同主辦的「106年地方產業創新研發SBIR推動計畫聯合成果展」，今天在南投縣會展中心登場，廠商藉此機會互相觀摩學習，朝智慧城市發展努力，同時期盼中彰投苗治理成果越來越豐碩。

張光瑤說，中部地區因中彰投苗治理平台成立，讓小型企業創新研發計畫（SBIR, Small Business Innovation Research）發展更好，台中市正隨世界潮流積極推動智慧城市，不管是智慧交通、智慧行銷等都是商機，鼓勵廠商一起努力創新。

經發局說，今年台中市地方型SBIR計畫持續積極輔導47家廠商創新研發，希望以台中產業優勢帶動整個中台灣產業鏈結，彼此資源共享，活化特色產業，達到永續經營並提高國際競爭力，地方產業能更蓬勃發展。

經發局表示，代表台中參展的18家創新廠商涵蓋文化原創、加值服務、金屬機械以及智慧應用等領域，充分展現台中市受輔導廠商的發展潛力，並為產業創新帶來新思維，也可望帶來新商機，促進台中未來經濟發展。

經濟部中小企業處表示，今年中彰投苗廠商成果比去年更加進步，發展能量特別高，有120項計畫通過，其中55家廠商參加成果展，希望透過跨域交流，為彼此找到更多商機，讓企業未來經營更為穩健，為台灣爭光。