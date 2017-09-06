台股回檔 投信：可望呈現盤堅走勢

2017-09-06 15:25

〔記者盧冠誠／台北報導〕台股今天回檔修正，盤中一度下跌近百點，對於年底前走勢，第一金投信投資長高子敬認為，若中長線國際美元走勢依舊疲弱，有利資金持續流入台灣等新興市場，預期加權指數可望呈現盤堅走勢，尤其台股具有配息率高，以及未來產業趨勢的科技股等優勢。

高子敬表示，就目前大盤位階來看，加權指數上揚空間恐怕沒那麼大，短線1萬1000點可能是道關卡，轉以個股表現為主，建議投資人可聚焦基期相對低、明年成長性高的個股。

對於蘋果新款手機iPhone 8有機會於下週發表，高子敬指出，考量新機量產應該還要一段時間，預期蘋概股的題材將延燒到明年第一季。

第一金投信近年強打創新商機，繼去年搶先推出機器人與FinTech金融科技基金後，今年新產品續打創新牌，只不過，從未來的創新走向傳統的創新，預計在9月20日開募的第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金，瞄準一般人印象中傳統、復古的水電瓦斯行業，從中挖掘新商機。

根據第一金投信統計，全球水電瓦斯每月帳單金額高達30兆元，約當台股1萬點大關時的總市值，等於一年的水電瓦斯費，可以買下12個台股，現金洪流相當龐大。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人李奇潭表示，水電瓦斯產業在多數人的印象中，是個極度傳統、保守的產業，然而，從市場需求、供給概況、價格走勢、盈餘表現、分紅水準等各個面向觀察，水電瓦斯行業顛覆一般人的想像。