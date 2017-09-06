被控內建廣告軟體 聯想花350萬美元和解

聯想集團被控在自己旗下的筆電上安裝一款廣告軟體，有侵犯到使用者的隱私權之嫌，最後同意支付350萬美元達成和解。（彭博）

2017-09-06 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕聯想集團有限公司曾在2014年時，在自己旗下的筆電上安裝一款廣告軟體，遭到美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）與32名州檢察長認為有侵犯到使用者的隱私權之嫌，聯想集團最後同意支付350萬美元與FTC達成和解。

綜合外媒報導，聯想集團在2014年8月被爆出，在旗下的筆電上安裝一款名為「VisualDiscovery的軟體」，這款軟體會自動跳出廣告，令許多用戶感到不滿，美國聯邦貿易委員會認為這有侵犯到使用者的隱私權之嫌，起訴書指出，在用戶渾然不覺的情況下，這款軟體能獲取用戶在網上傳送的所有信息，其中包括帳號密碼等個人資料；安全專家警告說，這些漏洞很容易被駭客利用。

聯想集團辯稱，這款軟體可以根據用戶常逛的網址彈出廠商和產品廣告，讓用戶在網上購物更便利，不過聯想已從2015年開始停止在筆電預設該軟體，並公布了詳細的刪除流程。

現在聯想集團更同意支付350萬美元（約新台幣1.05億），並對筆電銷售方式作出調整，來達成和解，按照初步和解協議，聯想集團未來想要安裝類似軟體，需得到消費者的同意，同時提供停用或刪除方法。