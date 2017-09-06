「只有台灣是外資稅率較低」 工商界促內外資一致

2017-09-06 14:10

〔記者羅倩宜／台北報導〕工商協進會今邀請財政部長許虞哲演講，說明稅改方案。工商協進會理事長林伯豐表示，營所稅調高將影響企業投資意願、保留盈餘課稅則是「企業懲罰稅」，宜歸零；股利所得分離課稅則建議內外資一致，以單一稅率課徵。

財政部9月1日提出稅改方案，工商協進會理監事砲聲連連，認為目前內資的稅率高於外資，「全世界每個國家都是『國民待遇』，也就是國民的稅比外資優惠，但台灣卻反其道而行，外資最高稅率僅20%，低於內資的營所稅及股利所得稅。」

工商界舉例，在日本或部分亞洲國家，內外資的稅率有些是相同的，「既然此次稅改，財政部試算結果，內外資差距只有3-4%，為何不乾脆就一致。」

另有工商協進會理監事指出，國內財政健全，經過馬政府的兩稅合一減半及稅改，當時政府稅收已增加6百多億，而去年度國家稅收更增加1千多億，顯示沒有調高稅率的急迫性，「此次稅改應還有空間可以調降稅率。」

許虞哲回應指出，工商界的心聲，財政部已經聽到，但社會上有各種不同意見，將在近期內收集匯整，最後訂出稅改版本，再送交行政院及國會。「立法院當然也會修改版本，它背後代表了民意，因此這個案子成為法律之後，一定會跟現在不一樣，但不致於面目全非。」他表示，目前台灣的稅率跟亞洲各國相比，仍有競爭力，請大家不用擔心。