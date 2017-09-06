台股收跌69點 賴神概念股仍強勁

2017-09-06 14:00

〔記者陳永吉／台北報導〕週一休市的美股受北韓核爆影響，三大指數今晨收盤進行補跌，因此拖累台股疲弱，加上市場擔心下週將上市的蘋果新機價格過高，蘋概股可能利多出盡，在市場信心不足下，台股終場下跌69.98點，收在10547.86點，成交值1197億元。

今天表現最佳的為太陽能股，主要是被認為是賴神概念股，因為即將接任閣揆的賴清德，在台南市市長任內，積極推動太陽能政策，市場預期他上任後也將積極推動綠能政策，今天包括達能（3686）、綠能（3519）、益通（3452）、頂晶科（3562）全數漲停，合晶（6182）在上櫃成交量高達18萬餘張，股票週轉率超4成。

除太陽能產業之外，今天光學鏡頭部分個股表現依然強勁，其中今國光（6209）再飆漲停，股票再創波段新高，新鉅科（3630）在港資丘鈦入股確定下，收盤也拉上漲停板。

傳統產業中，電池材料概念股康普（4739）、美琪瑪（4721），今天續強，美琪瑪飆上漲停，康普上漲6%，股價雙雙創新高。

此外被櫃買警示股票超過基本面表現的橘子（6180），則無視主管機關點名，開盤繼續強漲，創波段新高71元，盤中雖然重挫，但買盤逢低進場，終場仍收68元，上漲1.8%。

法人表示，由於蘋果新機上市在即，市場屏息以待，蘋概股表現備受關注，目前整體經濟環境變數不多，外資仍然偏多，短線台股將維持盤堅格局。