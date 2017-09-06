jpp-KY經寶8月營收創歷史新高

2017-09-06 13:07

〔記者王憶紅／台北報導〕jpp-KY經寶精密（5284）8月營收泰銖1.3億元，約台幣1.18億元，泰銖營收月增7.72%，年增11.33%，創歷史新高。

jpp-KY指出，在通訊客戶I-Mobile及日本、歐洲食品工業大廠新機種的訂單加持下，隨著傳統旺季的到來，其他產品線也同步增溫，使得8月營收再創歷史高峰。

另外，jpp-KY指出，去年同期所生產的日本遊戲機大廠，今年也提出新機種打樣的需求，除了原本的遊戲機客戶之外，日本的四大遊戲機廠商，就有三家正在接洽，也使得未來在相關領域的產品線充滿機會。

經寶精密專注於少量多樣客製化的精密鈑金機構件製造，產品分布在六大領域，分別為航太、通訊、電子、食品工業、醫療、綠能，並發展交通運輸等高端利基型市場，其中航太主要生產駕駛艙內的航電機構件，為T客戶在亞洲的主要供應商，Airbus A350的新料號正陸續通過原廠產品認證，目前公司已取得AS9100、Nadcap NDT、Nadcap CP、Nadcap Weilding等航太特殊製程認證，積極規劃於年底建置新的Nadcap 陽極處理及熱處理等航太特殊製程及認證，用以開發駕駛艙外的航電機構件與結構件的生產製造，新製程的規劃引起客戶間廣大的迴響，陸續與公司接洽，希望能提供相關航太產品的報價。