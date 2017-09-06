華邦電3000億進駐路科 有助半導體聚落成形

2017-09-06 12:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕半導體DRAM大廠華邦電子，申請於南科高雄園區（路竹科學園區）設立新廠，總投資達3350億元，已獲科技部科學工業園區審議委員會通過。對此，高市府今早表達歡迎，認為有助於高雄市的半導體產業聚落逐漸成形。

科技部表示，華邦電位於中科的12吋晶圓廠即將滿載，因應全球記憶體市場成長趨勢，因此向位於路竹的南科高雄園區申請，投資設立新的12吋晶圓廠。

華邦電需求的土地約25公頃，總計可提供千人就業機會，新廠將用於生產利基型動態隨機存取記憶體（DRAM）、快閃記憶體（Flash Memory），預計可創造千名就業機會。

高雄市經局長曾文生今早受訪時說，1、2月前即與南科管理局，針對此投資案討論，後續將與南科管理局密切合作，提供華邦電必要的協助。

曾文生指出，高雄電子產業以往以面板、半導體封裝（如日月光）為主，如今華邦電確定落腳南科高雄園區，另一國際大廠默克化學，位於南科高雄園區的的「默克亞洲區IC材料應用研發中心」，也將於本週五落成，都有助半導體上中下游產業聚落逐漸成形。

至於眾所矚目的台積電3奈米廠，究竟落腳何處？高雄市目前仍極力爭取台積電到南科高雄園區設廠，結果明年才會揭曉。