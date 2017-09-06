卓永財：感謝政府將5＋2產業列為7任務之首

2017-09-06 11:30

〔記者羅倩宜／台北報導〕「2017亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」今（5日）在南港展覽館舉行，上銀董事長、智慧自動化與機器人協會理事長卓永財表示，感謝總統蔡英文交付新閣揆的7任務中，將「加速執行攸關產業結構轉型的5＋2產業創新計畫」列為施政首要；台灣的機械供應鏈完整，此次有800家廠商、2500個攤位，包括台積電、研華、西門子、庫卡等國內外大廠均參加展出。

卓永財表示，「2017亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」已舉辦多年，參展廠商今年突破兩千家，顯示台灣在全球工業4.0及智慧製造的關鍵地位。「製造業的生產模式，從標準化的大量生產，轉為少量多樣的客製化生產」，為協助製造業轉型走向自動化，需要供應鏈系統協同合作，除優化製程外，也須拉近企業與工業4.0的距離。

他說，此次展覽將推出6大主題，包括「工業機器人」、「服務型機器人」、「生產力提升解決方案」、「物聯網／MES應用技術」、「智慧機械整合與應用」、「智慧化關鍵元件」；以利全球廠商在展場中找尋智慧製造解決方案，落實工廠改善，提升工業管理。

出席開幕的副總陳建仁表示，機器人是大勢所趨，與人類的食衣住行、生老病死都息息相關，而台灣過去發展機械及工業自動化，不遺餘力，成功建立上中下游，造成變革，無人工廠就是最好例子。