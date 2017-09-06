9/6重要財經新聞一覽

2017-09-06 09:29

自由時報財經︰勇哥不炒房了 改行賣輪胎

五十四歲黃勇義被視為房市「三黃一劉（黃勇義、黃文雄、黃家進、劉媽媽劉月釵）」四大投資客之首；二○一一年底被檢調大舉搜索、偵訊、羈押，隔年一月交保獲釋後不炒房，反而入股上市的華豐橡膠成大股東，還當上總經理，改行賣起輪胎。

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蘋果日報財經︰i8好甜 可成大立光8月營收登峰

隨著iPhone 8進入拉貨高峰期，蘋果鏡頭主要供應商大立光（3008）與金屬機殼廠可成（2474）也跟著受惠，大立光8月合併營收為50.11億元，創今年新高；可成8月合併營收85.24億元，亦創下歷年新高。展望9月，法人指出配合蘋果新機出貨，供應商仍有機會持續成長，後續營收仍有再創高空間。

工商時報財經︰律師顧立雄掌金管會

財經內閣爆出大黑馬！準閣揆賴清德敲定由黨產會主委顧立雄主掌金管會，消息一出，各界譁然，遭各界質疑顧沒有金融背景如何勝任？準副閣揆施俊吉、政院發言人徐國勇為其緩頰，指顧立雄具法律背景，有處理民商法律暨涉外訴訟實務經驗，不會不合適。

經濟日報財經︰股王大立光8月營收 登今年新高

受惠蘋果iPhone 8鋪貨潮啟動，股王大立光昨（5）日公布8月合併營收50.11億元，是今年單月首度站上50億元大關，月成長13%，創下今年以來新高。大立光表示，9月營收有機會比8月好。

星島日報財經︰證監加入圍堵ICO 以證券法規管代幣

繼內地7部門聯手於本周一封殺首次代幣發行（Initial Coin Offering，簡稱ICO）後，香港證監會昨日亦加入圍堵ICO行列，指部分ICO結構有可能受本港證券法例規管，並提醒投資者有可能面對較高的詐騙風險。事實上，美、日、韓等全球各地的監管機構亦已陸續對ICO發出警告，認為部分ICO應被視為證劵般受到監管。