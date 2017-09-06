獨家》中石化經營權生變？港澳資金進場卡位

中石化的經營權傳出已遭遇強大威脅。（本報合成）

2017-09-06 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕中石化的經營權已遭遇強大威脅？據市場傳聞，港澳資金已在上星期集結進場卡位，因為看上中石化土資產雄厚，今年基本面轉佳加上股價偏低，使得中石化已多天出現巨額成交量，市場傳言眾說紛紜，但一致認為買盤來者不善，明年改選威京小沈的經營權恐不保。

有一位來自香港人士的說法，指稱中石化的大股東沈慶京，積欠澳門賭場大亨太陽城主席周焯華（外號洗米華）60億元，周焯華還曾隔海來台灣要債，沈慶京為償還這筆巨債，可能以出讓中石化經營權作還債條件，但此說法未獲中石化公司証實。

中石化目前資本額233億元，8月29及30兩天，成交量合計為60.4萬張，周轉率達25.9%，股東已大幅換手，由於公司派股權不到10%，使得預計明年六月的中石化董監事改選，已提前充滿煙硝味。

中石化今年上半年稅後盈餘43.1億元，EPS1.85元，明顯優於去年同期虧損的慘況。主力產品CPL（己內醯胺）及AN（丙烯腈）今年景氣尚稱良好，產業基本面充滿轉機。

國內傳產股因為土地資產雄厚且股價偏低，已吸引游資充沛的中資進場，像大同公司今年就遭到中資買進20%，準備搶進董事席位，雖然今年因公司派利用議事技巧，未讓中資進入董事會，但這些已卡位的中資竟宣稱不賣股票，準備3年後捲土重來。

中石化也是大地主，其中馬上具備開發價值的，是位於高雄經貿園區的前鎮廠佔地20.26公頃，地目已由原本的工業區，轉為商業開發用的經貿核心區，法人評估認為，中石化是「特貿五A」的大地主，位於高捷紅線「勞工公園站」出口，若以1坪30萬元計算，扣除回饋給市政府的4成土地，開發利益約達110億元。

另外，中石化在台南安南區還有260公頃魚塭地，這些地經整治，未來仍具開發價值。