統一股利通知書別丟 2億網路購物金大放送

鴻海集團率先發放網購物金給股東，統一企業（1216）今天也宣布除了每股配發2.1元現金股利給股東外，今年將加碼發送1500元網路購物金給股東，以統一股東人數近13萬人計算，預計發出約2億元網路購物金，這也是統一上市以來首次發放購物金。（圖由統一企業提供）

2017-09-05 17:12

〔記者楊雅民／台北報導〕鴻海集團率先發放網購購物金給股東，統一企業（1216）今天也宣布，除了每股配發2.1元現金股利，今年將加碼發送1500元網路購物金給股東，以統一股東人數近13萬人計算，預計發出約2億元網路購物金，這也是統一上市以來首次發放購物金。

統一表示，今年適逢成立50周年，為了感謝股東支持，決定加碼發放網路購物金回饋股東，相關訊息會出現在股利通知書上，股利通知書預計9月6日開始寄發。

統一指出，購物金兌換領取的時間為9月15日至9月30日，股東在收到通知書後，只要到統一健康好時光網站活動頁面，跟著指示登錄，即可拿到3張500元的電子購物券，股東可以先行兌換，使用期限從9月15日中午12時起至10月31日23時59分。

該公司並指出，兌換時間適逢中秋節佳節，在國人健康意識抬頭下，保健食品應是送禮首選商品，所以今年首次發放購物金，先以保健食品為主要折抵的商品，包括統一旗下明星保健食品「健康3D」及「預倍」系列的保明智、保靈活，每購買一瓶商品可抵扣一張500元購物券，折扣約25%。

由於統一股東數高達近13萬人，活動期間統一證券股務代理專線（02）2746-3797以及統一愛用者服務中心0800-037-520會協助活動諮詢，統一內部預估，網路購物金兌換量至少2成以上。