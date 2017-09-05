波音獲得政府補貼？ WTO終裁：不算

世貿組織（WTO）上訴機構週一做出終裁，認為美國華盛頓州政府向波音提供的租稅減免，並不是非法補貼，未違反國際貿易規則。（美聯社）

2017-09-05 17:09

〔編譯盧永山／綜合報導〕世貿組織（WTO）上訴機構週一做出終裁，認為美國華盛頓州政府向波音提供的租稅減免，並不是非法補貼，未違反國際貿易規則。這個裁決是歐盟的重大挫敗，空巴先前曾將WTO去年11月的初裁形容為致勝一仗。對此，美國貿易代表萊席爾反擊指出，歐盟才該停止對空巴的非法補貼。

波音和空巴是全球兩大客機製造商。根據美國貿易代表處（USTR）的資料，美國、歐洲在WTO互控對方對兩家公司非法補貼，可追溯至2004年。當時美國先就歐洲對空巴的補貼向WTO提出申訴，歐洲之後也反控美國向波音提供非法補貼。WTO週一所做的裁決，是美國和歐洲關於波音和空巴3件貿易糾紛的其中一件。

WTO的下級機構去年11月做出初裁，認為華盛頓州政府給予波音87億美元租稅減免，讓波音在當地生產波音777客機的行為，違反WTO的政府補貼規定，並呼籲美國政府採取行動，終止這個補貼行為。美國政府隨後在去年12月提出上訴。

根據WTO上訴機構所做的終裁，華盛頓州政府提供的租稅減免，並不是非法補貼，未違反國際貿易規則。這個裁決將送交WTO爭端解決機構在20天內正式通過。

波音委任律師路提格（Michael Luttig）表示，歐盟對波音的指控毫無根據，旨在轉移歐洲多國政府非法補貼空巴220億美元的事實，這個裁決是對美國的全面勝利。

美國貿易代表萊席爾也加碼批評，歐洲多國政府多年來非法補貼空巴數十億美元，卻試圖製造波音也有類似待遇的不實指控，但已證明失敗；WTO的裁決更進一步證實，歐盟不能為自己的非法補貼辯解，應立刻提出解決方案。

空巴公共關係執行副總裁歐勒（Rainer Ohler）則說，WTO在另一案中裁定，波音正在接受的補貼是非法和可提告的，已造成空巴重大傷害。他強調，與波音的「遊戲」還沒結束。