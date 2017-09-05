日盛目標收益組合基金將開募 掌握不同景氣階段

2017-09-05 16:12

〔記者卓怡君／台北報導〕日盛投信宣布自9月18日募集日盛目標收益組合基金，新基金強調比目前多元收益資產投資效能再升級的組合基金，透過CAS策略，透視全球各經濟體景氣位階，依照復甦、繁榮、緩滯、衰退等4個景氣階段，分別尋找最適配之市場及工具，以獲取投資報酬最大化。

「CAS」策略（Economic Cycle、Assets Allocation、Product Selection）是指依照景氣階段，找出可發揮效能的基金類別，再篩選出目標基金，這是日盛投信自行開發出的多元收益資產配置策略。日盛投信固定收益處副總經理陳勇徵表示，固定比例型「多元收益型」基金強調資產類別之間的低相關性，將股、債、REITS、原物料、特別股等投資商品，相互堆疊並配置固定比例，取其無論多頭還是空頭市場總有一類資產會有正報酬，惟近年來資產相關性逐漸提升，此種多元收益逐年降低。

目標收益組合基金透過CAS策略，除了尋找股、債、其他類別資產等多重收益來源時，先運用總經數據指標，找出景氣位於擴張或收縮區，精準分析景氣榮枯配對出適性標的，善用策略找收益。

根據CAS策略布局在全球各類主要資產指數，自2011年以來自2017年第二季底，在費用前的平均波動度及平均報酬率達3.6%及6%，日盛目標收益組合基金經理人李家豪認為，運用短期金融指標、中期經濟指標、長期貨幣政策，360度透析景氣榮枯，提高投資勝率，在市場大波動時控制風險，更顯可貴。

李家豪表示，根據CAS策略，第4季新興亞洲及歐洲位於景氣復甦期，佈局以新興市場債及企業債、新興市場股票，美國續位於繁榮區，投資上以高收益債、可轉換債、美股以及特別股為主，位於緩滯區的英國，將以高收益債、投資債及REITS為主要選擇，而衰退中的新興美洲，資產配置則將以新興市場債及本地債，以及投資債為主。