聯徵中心：屋齡愈新貸款成數愈高、利率也愈低

根據聯徵中心第二季房貸統計資訊，屋齡9年內的房貸利率平均不到1.8%，其中屋齡3年內的新屋，平均貸款利率更僅有1.67%，反觀屋齡超過18年的中古屋，房貸平均利率約1.9%起跳。（記者徐義平攝）

2017-09-05 15:35

〔記者徐義平／台北報導〕屋齡愈新貸款成數愈高、利率也愈低。根據聯徵中心第二季房貸統計資訊，屋齡9年內的房貸利率平均不到1.8%，其中屋齡3年內的新屋，平均貸款利率更僅有1.67%，反觀屋齡超過18年的中古屋，房貸平均利率約1.9%起跳。房產業者判斷，屋齡新的貸款成數高、利率低應與建商找銀行合作大批房貸有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，貸款利率與成數的關鍵，通常與個人的財務條件與設定抵押的房屋條件有關，聯徵中心統計資料呈現，屋齡愈新的房子愈有機會申請到較好的核貸成數與利率條件，不過除了屋齡的條件以外，實務上房屋所在的地段，更是銀行評估不動產價值的要素之一，因此若是購置精華區域的中古屋，個人財務與信用條件夠好，即使是2、30年的房子，也有機會申請到1.7%以內的房貸。

另外，若是新屋族又是首購身分，申請青年安心成家購屋貸款，也可降低前兩年的房貸利率。

雖然統計的資料呈現屋齡越新貸款條件越好，不過更最重要的關鍵還是個人的條件與房屋座落的地段。

從統計資料顯示，屋齡三年以內的新房子，今年第二季的平均核貸成數為73.3%，平均核貸利率為1.67%，而屋齡9年內的房屋貸款，平均借貸利率也在1.8%以內，不過屋齡超過9年以上的房屋貸款，平均貸款利率就超過1.8%，若是平均屋齡在18年以上的貸款水準，普遍平均在1.9%以上，且貸款成數也會低於屋齡9年內的房子。