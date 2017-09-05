全球面板供給大洗牌 中超韓 台灣排第二

2017-09-05 15:04

〔記者陳梅英／台北報導〕根據TrendForce光電研究（WitsView）最新數據，從面板產能供給面積的地區別來看，2017年中國將正式超越韓國成為大尺寸面板供給面積最大的地區，台灣則以市佔率29.8％居第二，在中國多條10.5代線產能陸續進入量產後，預估2020年中國地區面板供給率將朝50%邁進。

WitsView資深研究經理王靖怡指出，中國在政府資金挹注與擁有廣大內需市場的優勢下，吸引各面板廠積極在中國地區投入面板新廠的擴增，然而，三星顯示器於今年在韓國減少一條七代線產能，加上過去幾年與樂金顯示器皆持續收斂在韓國的五代線產能，使得2017年中國地區在全球大尺寸的面板供給率達35.7%居冠，其次為台灣的29.8%，韓國則下降至28.8%位居第三。相較於2016年，韓國為34.1%、中國30.1%、台灣28.9%，2017年全球大尺寸面板供給地區排名重新洗牌。

受到韓廠收斂產能影響，2017年全球大尺寸面板產能面積估達2.47億米平方，年增長僅1.3%，為近2-3年增幅最少的一年。隨著2018年至2020年將有六條10.5代線產能陸續開出，包括京東方合肥、華星光電深圳、樂金顯示器韓國坡州、京東方武漢、堺顯示產品公司廣州以及富士康威斯康辛廠等，將帶動產能面積快速增長，預期2018-2020年大尺寸面板產能面積成長率每年將以8-9%的速度增加，至2020年總面積將達3.18億米平方。

不過，由於10.5代線玻璃面積約為8.5代線的1.8倍，當10.5代線新產能陸續到位，預期面板產能供過於求的風險將再次加劇。

WitsView觀察過去幾年大世代面板產能去化的軌跡，多半仍是仰賴刺激更多大尺寸電視需求，因此，當10.5代線產能大量開出後，面板廠也需要將65吋以上等超大尺寸面板作為主力產品銷售，並引導消費者將需求轉至65吋以上的電視。在去化產能的壓力下，擁有10.5代線的面板廠勢必將面臨削價競爭。而隨著10.5代線的競爭白熱化，部分較小世代線的發展也可能受影響，如目前主力生產65吋的6代線或生產75吋的7.5代線，都可能面臨直接競爭，壓縮利潤。

WitsView指出，目前部分面板廠為避免龐大財務壓力，並未投資10.5代線，未來面臨世代線之間的競爭，產品組合的快速調整，仍是各面板廠能否安然度過供過於求衝擊的關鍵。