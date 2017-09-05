「賴神」概念股強強滾 台股重回1萬600點大關

由於台南市長賴清德即將接任閣揆，被市場視為賴神概念股的生技、太陽能個股積極表態，漲勢強強滾，加權指數奮力挑戰1萬600點，收盤上漲47.97點，收在10617.84點，成交量約1096.76億元。 （資料照，記者王孟倫攝）

2017-09-05 13:51

〔記者卓怡君／台北報導〕北韓核武威脅對台股壓力暫時趨緩，加上外資期貨偏多操作台股，多頭續熱，台股以小漲開出，由於台南市長賴清德即將接任閣揆，被市場視為賴神概念股的生技、太陽能個股積極表態，漲勢強強滾，加權指數奮力挑戰1萬600點，收盤上漲47.97點，收在10617.84點，成交量約1096.76億元。

台股近期指數空間不大，但中小型股因融券居高不下，推升出一波驚人的軋空行情，二線光學與車用鋰電池持續漲不停，美琪瑪（4721）、玉晶光（3406）兩檔飆股無畏分盤交易，股價續創新高；蘋果新機即將發表，蘋果概念股受惠拉貨效益，8月營收可期，其中TPK-KY（3673）8月營收報佳音，創21個月來新高，矽晶圓漲價再度推升環球晶（6488）轉強，二線光學族群表現持續亮眼，今國光（6209）表現最強，亮燈漲停。

網通股指標智邦（2345）因100G產品帶旺全年營收與獲利，獲亞系外資調高目標價至95元，早盤衝高，IC設計原相（3227）漲停再創波段新高，太陽能族群今日發光發熱。

弱勢股部份，因中國嚴打虛擬貨幣，比特幣概念股今日全面下挫，華擎（3515）重挫逾8%，摜破月線，創意（3443）、世芯-KY（3661）也同步走弱。

法人指出，中小型股持續創高，投機氣氛轉濃，投資人應該提高警覺，慎防追高風險。