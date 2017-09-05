政商勢力龐大 喜萬年LED照明來台搶市場

2017-09-05 10:41

〔記者羅倩宜／台北報導〕近年中國大力併購歐美企業，在LED產業也不例外。2015年併購美國百年照明品牌喜萬年（Sylvania）的中國企業飛樂音響，昨（4日）宣佈進軍台灣市場。值得注意的是，飛樂有兩個政商勢力龐大的富爸爸母公司，上海儀電及北京申安集團。上海儀電更是中國改革開放後第一家股票上市公司，政治力可見一斑。

飛樂音響全球總裁庄申安昨來台，在圓山飯店盛大舉行記者會，宣佈公司將以「飛樂喜萬年」的LED照明品牌，進入台灣市場，主要供應一般照明、商業照明，並承接工程標案。照明產品如LED燈泡、燈具等外包裝仍以消費者熟知的Sylvania（喜萬年）呈現，將在一般消費通路販售。飛樂也將參與國內公共工程標案，先前喜萬年以歐美品牌的「外商」身份，已在東南亞拿下不少智慧城市標案，例如以LED路燈為通訊中繼站，來傳輸交通路況、天候監控、空氣品質等各項公共數據。

飛樂喜萬年台灣分公司直屬於集團的東南亞區分公司，庄申安表示，台灣在東南亞各國中相對成熟，研發及產品接受度均屬高階。台灣飛樂喜萬年總經理李文波指出，過去喜萬年曾進入台灣市場，此次重返，將以親民價格供應市場，提供高CP值的服務與選擇。

飛樂表示，未來不排除與台灣LED供應商合作。不過全球LED照明的生產基地幾已被中國包辦，飛樂拿下喜萬年這個美國品牌，生產全部交由飛樂在中國的十幾個工廠製造，上游晶片則主要由中國三安供應，也曾採用國內晶電（2448）為供應商。

國內LED業者表示，中國廠商的產業運作模式，向來很一致；先大開產能，破壞全球供需平衡，透過質變轉量變，再併購歐美品牌，做為走出中國邁向國際市場的手段。逼得近幾年台灣LED廠商已棄守低價低毛利的一般照明，向顯示看板、micro LED、高階LED感測等市場求生存。