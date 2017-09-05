成敗皆中國 國內鋼鐵業產值今年重返兆元

經濟部統計處最新公布，今（2017）年上半年鋼鐵業產值5591億元，年增三成，是近年罕見增幅。下半年國際鋼價看俏，全年鋼鐵業產值可望重返兆元。（路透）

2017-09-05 10:00

〔記者羅倩宜／台北報導〕經濟部統計處最新公布，今（2017）年上半年鋼鐵業產值5591億元，年增三成，是近年罕見增幅。下半年國際鋼價看俏，全年鋼鐵業產值可望重返兆元。國內鋼廠表示，影響鋼價最大因素是中國供給側改革；中國自去年開始淘汰落後產能，帶動鋼價走高，下半年進入冬季，供給將更為緊縮。

鋼鐵業是工業之母，為公共工程及民間投資不可或缺的原料，主要供應金屬製品、機械、汽車、家電、造船、電子等產業。台灣鋼鐵業產值在2008年曾創下1.54兆的歷史紀錄；隔年即受金融海嘯影響，產值大減38%。

產值雖在2011年回到1.51兆的歷史次高，不過隨之而來的是中國濫開鋼鐵產能，並將過剩鋼品大舉對各國傾銷，在供需失衡下，國際鋼價直直落。國內鋼鐵業產值過去五年連續下滑，至去年僅剩9,136億元。

去年底中國因環保問題嚴重，展開去產能，鋼品出口量大幅減少，加上全球景氣復甦，鋼價開始穩步向上。因行情開高，國內下游廠商提貨也跟著熱絡起來。

今年上半年，國內包括鋼胚、冷熱軋及鋼筋等主要鋼品，產值大多成長3成以上。其中鋼胚產值年增37.1%，多屬廠內自用加工，僅約一成銷售；熱軋鋼捲板年增41.7%，主要供做鋼管、車架、壓力容器、橋樑、建築等。鋼筋因房市及公共建設不振，年增僅15.3%，價漲量未行。