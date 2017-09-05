9/5重要財經新聞一覽

2017-09-05 09:27

自由時報財經︰斷廣告銀根 宣戰境外盜版網站

目前中文影音盜版網站、論壇多設置在中、美等境外，查緝及阻斷有難度，經濟部智慧局推動台灣廣告商與智財權所有人聯手，簽署合作備忘錄，未來若廣告出現於盜版網站將主動下架，徹底斷絕盜版網站收入來源，阻止每年上百億元的侵權行為。

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蘋果日報財經︰機車8月狂銷10萬台 年增46%

國內機車市場需求持續熱絡，隨各品牌接連發表重量級車款，加上開學前銷售旺季加持，儘管8月下旬有鬼月攪局，不過單月整體市場掛牌數逆勢衝上10萬6101台，較去年同期成長46.83%，亦創近年單月銷售新高。

工商時報財經︰林全下、賴清德上 選舉內閣就定位

行政院長林全昨（4）日證實即將在周四（7日）帶領內閣總辭，周五新舊內閣交接，台南市長賴清德北上組閣；其中副閣揆人選，由民進黨副祕書長卓榮泰、或證交所董事長施俊吉二擇一，發言人徐國勇也可望續任，選舉戰鬥內閣將就定位。

經濟日報財經︰林全辭閣揆 賴清德接棒

行政院長林全請辭獲准，台南市長賴清德將接掌閣揆，政院三長人事大致底定，目前仍以證交所董事長施俊吉接副院長、民進黨副秘書長卓榮泰出任秘書長可能性最高，林內閣周四將總辭，賴內閣周五走馬上任。

星島日報財經︰硝煙味濃資金避險 人民幣創近16月高

北韓核試，近期強勢的人民幣成為避險貨幣，資金流入推高人民幣匯價，兌美元人民幣在岸價（CNY）昨日一口氣衝破6.54、6.53、6.52及6.51元關口，最高見6.5194，與離岸價（CNH）亦升穿6.54、6.53關口，雙雙創15個半月新高。