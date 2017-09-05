中國認比特幣屬非法融資 1日蒸發6000億

中國官方3日發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，將禁止「首次發行代幣」（Initial Coin Offerings，ICO）的行為，並定調為非法融資行為。（路透資料照）

2017-09-05 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方3日發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，將禁止「首次發行代幣」（Initial Coin Offerings，ICO）的行為，並定調為非法融資行為。比特幣因此狂跌，該市場1天之內蒸發約200億美元（約新台幣6018億元），並有10萬名的虛擬貨幣投資人受影響。

綜合媒體報導，中國央行等7部委4日發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，稱中國近期透過ICO等代幣發行形式融資的活動大量湧現，投機炒作盛行，涉嫌從事非法金融活動，嚴重擾亂經濟金融秩序。

公告指出，即日起各類代幣發行融資活動應當立即停止，已完成代幣發行融資的組織和個人，應當做出清場、退場等安排。中國有關部門將「嚴肅查處」拒不停止的代幣發行融資活動，以及已完成的代幣發行融資案中的違法違規行為，並密切監測有關動態，堅決治理市場亂象。

中國官方發布消息後，各大代幣全面下跌，其中比特幣對人民幣的匯率大幅下跌。據CoinMarketCap網站數據，3日比特幣最高質約1700億美元，4日已跌至約1496億美元，蒸發約200億美元。