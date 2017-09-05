北韓核爆摜壓市場 歐股走低

2017-09-05 03:00

〔中央社〕由於北韓宣稱試爆一枚氫彈並在一週前發射彈道飛彈越過日本上空，投資人紛紛尋求比較安全的標的，歐股今天走低。

VTB資本公司分析師馬金農（Neil MacKinnon）告訴記者：「隨著美國嚴重軍事處置的可能性增加，北韓再次挑動緊張對金融市場形成了摜壓力道。」

倫敦FTSE 100指數下挫27.03點或0.36%，以7411.47點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌40.43點或0.33%，收在12102.21點。

巴黎CAC 40指數跌19.29點或0.38%，收5103.97點。