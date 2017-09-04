和泰汽車70周年 總經理蘇純興喊「Dream Big」

2017-09-04 22:16

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車今年歡慶成立70周年，和泰汽車總經理蘇純興喊出和泰未來的新願景要「think Amazing」，要員工持續跳脫框架、要dream big，才能持續成長、創造出更多驚豔的成果。

和泰汽車1947年由創辦人黃烈火成立，與和泰集團總裁蘇燕輝共同治理，起初代理日本橫濱輪胎、豐田客/貨車底盤及零件等，歷經多重考驗與挑戰。

目前主要代理銷售TOYOTA、LEXUS及HINO三大車輛品牌，集團事業跨足汽車製造、販賣、租賃、配件、金融保險等各領域，提供車主一條龍式的車輛相關服務。

和泰汽車董事長黃南光表示，和泰汽車是台灣少數經營超過70年的企業，70年來經歷不少困難，如1960年代外匯總額的限制、1974年台灣全面禁止進口的難題、1984年國瑞汽車設廠的挑戰，1996年汽車市場的強烈競爭等。

1997年和泰50周年時便決心進行企業再造，結合經銷商的體制改善，商用車、產業車的分社化，並開始拓展完善的汽車價值鏈，儘管2008年遇到金融海嘯、2012年召回事件挑戰，和泰車仍連續15年拿下台灣車市銷售冠軍。

和泰汽車總經理蘇純興則表示，和泰過去近10年，全面投資經銷商，並展開全品牌據點的改裝，導入i-service智慧行動服務，導入TOYOTA 驅動城市及 LEXUS Plus APP，累積下載人數已超過250萬人，是全台下載量最大的汽車APP。

同時開拓中古車的商機，成立了＠bc 好車網，利用集團大數據資料庫，推出業界首創的中古車實價登錄，至今已成為台灣最大的原廠認證中古車交易平台。此外，和泰在中國的事業去年也轉虧為盈，獲利高達4億元。

他並強調，和泰未來將持續挑戰自我，不但在市佔、營收、獲利等目標要持續成長，全品牌、集團成員的顧客滿意度也立下成為各自業界的NO.1的目標。