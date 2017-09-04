台灣微軟與北醫大預計未來3-5年培育AI人才2-3萬人

台灣微軟與臺北醫學大學宣布聯手推出「啟動AI人才培育計畫」，左起為臺北醫學大學管理學院院長/大數據研究中心主任謝邦昌、現擔任臺北醫學大學管理學院諮詢委員的前行政院長張善政、台灣微軟首席技術與策略長丁維揚、台灣微軟資深產品行銷協理 邱敏珍。（記者王憶紅攝）

2017-09-04 22:11

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣微軟與臺北醫學大學今（4）日正式宣布啟動「AI人才培育計畫」，臺北醫學大學管理學院院長暨大數據研究中心主任謝邦昌指出，希望未來3-5年培訓AI人才2-3萬人。

全球知名研調機構 Gartner （顧能）預測，AI將是2017年科技發展主流。行政院日前拍板的「我國AI科研戰略」更編列5年160億元預算執行AI五大策略。根據LinkedIn發布的首份《全球AI領域人才報告》顯示，過去三年間全球AI人才需求激增近8倍、達到44萬人。

開發AI應用需要倚重大量的數據資料作為基石，而台灣在全球122個國家中排名全球第一的資料開放指數（Open Data）將成為一大優勢。台灣人才能否把握AI趨勢與完整資料庫的優勢，在全球數位轉型的風口浪尖上紮穩腳步，也將決定台灣未來30年的競爭力關鍵。

台灣微軟首席技術與策略長丁維揚表示，AI是目前微軟首重的核心策略之一，而台灣各大產業身處在數據驅動競爭力的時代，對於大數據分析、機器學習及AI人才的需求將與日遽增。希望透過本次與北醫合作，利用微軟首創兼具資料科學、大數據、人工智慧等完整課程資源，培養具備產業應用即戰力的AI種子人才，不僅填補國內市場供需缺口，並襄助台灣人才與世界接軌。

台灣微軟與北醫大的AI人才培訓，將由微軟提供包含資料科學、大數據、AI等學科教材，結合北醫既有的醫療資料庫，讓學生藉由線上線下整合課程、微軟提供的數位認證機制與「Datathon」實作項目，培育AI人才並與全球接軌。

台灣微軟除醫療外，未來將會啟動與零售、製造、教育、金融以及政府等多個領域合作培養AI人才計畫。