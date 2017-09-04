發表8K電視、攻回東證一部 夏普拚敗部復活

2017-09-04 22:35

〔記者陳柔蓁／台北報導〕中國十一黃金週與雙十一購物節、歐美年底節慶接連開跑，電視面板廠即將進入傳統旺季，夏普（SHARP）選在此時讓8K大電視面世、明年二月開賣，還請來明星吳彥祖代言，展示「做大做滿」的決心，社長戴正吳更預告下年度（2017年4月～2018年3月）夏普全球電視銷售量有望達到1000萬台的水準。

夏普獲利重回正軌，十月揭曉是否能夠重返東證一部，在夏普營運出現轉機、蘋果業績題材雙管齊下，鴻家軍鴻海（2317）、鴻準（2354）、群創（3481）下半年營運可期。

鴻海與鴻準分別對夏普入股45％、13％，對於夏普即將達到連四季獲利目標，預期兩家公司也將受惠；面板部份，鴻海集團內除了夏普，群創也擁有做8K顯示器的技術，群創雖然只做8K面板，市場預期，並有助群創推升創產品單價。

夏普核心技術為「液晶電視」，夏普以推出8K液晶顯示器做技術性宣示，日前在台灣台北、日本東京、中國上海、以及德國柏林IFA展四地正式發表「8K液晶電視」以及「8K液晶顯示器」的『AQUOS 8K』系列，超高畫質電視（UHDTV）畫素為7680X4320，總像素數是全高畫質1080p的16倍。超高細緻影像技術能夠讓影像呈現極致寫實，影音技術的創新革命。然而，該影像傳輸必須搭配8K拍攝機器所做成的內容與5G的網路傳輸，相對應的8K內容最早2020年東京奧運才會出現。