北韓「彈」洗亞股 台股挑戰1萬600點功敗垂成

股匯市逆勢上漲，在亞股中表現最為抗跌，指數再衝1萬600點大關，並企圖挑戰前高，可惜尾盤賣壓出籠，指數無力翻黑，收盤下跌24.95點，收在10569.87點，成交量約1054.4億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-09-04 13:48

〔記者卓怡君／台北報導〕北韓週末第6次試爆氫彈，南韓不甘示弱回以飛彈發射演習，東北亞緊張局勢再起，日韓股市「嚇」跌近1%，拖累台股開盤隨著亞股走弱，隨後買盤進場，跌幅收斂，指數一度由黑翻紅，股匯市逆勢上漲，在亞股中表現最為抗跌，指數再衝1萬600點大關，並企圖挑戰前高，可惜尾盤賣壓出籠，指數無力翻黑，收盤下跌24.95點，收在10569.87點，成交量約1054.4億元。

今日由內資主導的中小型股持續扮演先鋒部隊，大立光（3008）獲外資調高目標價最高至6680元，比價效應發酵，分盤交易的玉晶光（3406）上演軋空行情，成交值位居台股第一，股價再創掛牌新高，推升二線光學股依舊是盤面人氣焦點，午盤過後拉回，今國光（6209）一度攻上漲停板，電動車鋰電池相關個股持續吸金，美琪瑪（4721）、康普（4739）買氣強強滾，早盤亮燈漲停，汽車電子相關概念股亦走強，勝麗（6238）尾盤攻上漲停，貿聯-KY（3665）創下波段新高。

聯電（2303）上週五獲得三大法人大力敲進，市場傳出接到聯發科（2454）大單，聯電買盤持續湧進，聯電股價大漲再創9年波段新高，記憶體相關族群因缺貨漲價題材支撐，華邦電（2344）今日表現不俗；鋼鐵股今日也相對強勢。

法人建議，台股短線KD指標進入過熱區，部份漲多個股震盪幅度加大，投機氣氛轉濃，投資人不宜追高，逢回再擇優進行布局。