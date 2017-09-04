遠傳參展WCIT 明年Q2完成NB-IoT全台涵蓋

2017-09-04 11:36

〔記者王憶紅／台北報導〕「WCIT 2017 世界資訊科技大會（World Congress on Information Technology）」，將於9月10日~13日在台北世貿一館登場，遠傳電信（2345）將在大會中展出六大智慧物聯應用，包含「機車聯網、電量監測管理」兩大NB-IoT創新服務，以及「Health健康+居、BoBee守護寶、人潮大數據、台南智慧城市」等多元應用。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳電信積極布局5G與NB-IoT，繼今年第2季攜手愛立信、工研院等合作夥伴，於5G實驗室建立NB-IoT網路試點，成為全台第一家成功在700MHz商用頻段進行測試的電信業者，更是唯一在NB-IoT環境測試下實際展示應用的台灣電信業者。

8月23日更拔得頭籌成為全台第一家取得物聯網專屬門號的電信業者，相關網路布建正如火如荼進行中，預計今年11月底前可提供北區NB-IoT網路服務，並在2018年第2季前完成全台NB-IoT網路涵蓋，並廣邀各大晶片、模組、終端廠商陸續於遠傳實驗室進行入網測試，同時協助廠商加速開發物聯網產品。

在本屆「WCIT 2017 世界資訊科技大會」中，遠傳亦將展出「NB-IoT機車聯網」與「NB-IoT電量監測管理」兩大創新應用，前者透過NB-IoT網路技術，提升終端設備電池續航力與網路涵蓋率，結合機車定位追蹤與雲端管理，可實現車況監測、駕駛行為分析、LBS加值服務甚至是交通調節、共享機車管理等；後者則透過NB-IoT回傳進行數據蒐集與分析，提供即時電量監測。

另外，「綠能科技」是全球關注焦點，亦是國家五大創新研發計畫重點政策之一，遠傳電信積極投入智慧綠能及電力管理相關應用發展，結合NB-IoT具有廣域、低功耗、高可靠與移動性等技術優勢，陸續推出太陽能即時監控、智慧園區用電監控、電動機車管理及充電站等解決方案。