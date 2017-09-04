智邦100G交換器放量 外資調高目標價到95元

2017-09-04 10:41

〔記者王憶紅／台北報導〕智邦（2345）在應用到資料中心的100G交換器明顯成長，1-7月100G交換器營收較去年同期成長27%，外資將目標價84元，調高到95元。

根據IDC資料預估，100G交換器佔全球數據中心比重，從2015年為2％提高到今年的12％，預估到2019年更提高到29％。

智邦100G產品佔白牌交換機的50％以上，約佔上半年營收的15%，預估到2019年佔白牌交換器產品的80％，佔總營收比30％。

智邦今日早盤股價由黑翻紅。