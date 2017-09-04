大立光新廠產能增6倍 蘋果全包了

據蘋果供應鍊廠商指出，蘋果正進行一項革命性計畫，未來所有產品都鏡頭都將升級到1200萬畫素，大立光新廠產能已全部被蘋果包走。圖為大立光執行長林恩平。（本報合成）

2017-09-04 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕大立光新廠將於下個月全部完工進入量產，新廠新增產能為每月6億顆鏡頭，是原有月產能的6倍，據蘋果供應鍊廠商指出，蘋果正進行一項革命性計畫，未來所有產品都鏡頭都將升級到1200萬畫素，大立光新廠產能已全部被蘋果包走。

蘋果本月12日將公布新產品，除了眾所矚目的iPhone8，蘋果可能同時推出APPLE GLASS，及新一代的Apple Watch，這兩個新品都各將裝上2顆1200萬畫數的鏡頭。由於1200萬畫素以上鏡頭，只有大立光的良率能達到60%以上，蘋果所有新產品的高規格鏡頭，幾乎都要依賴大立光供應。

大立光新廠已有局部產線開始生產，以因應龐大的訂單，隨著新廠產能上線及iPhone8開始拉貨，大立光從本月起營收將開始竄升，第四季營收與獲利都將攀上今年高點。

大立光上半年稅後96億，EPS71.27元，明年因為新廠產能貢獻，根據最新外資預測，大立光接下來幾年獲利表現三級跳，每股純益從2017年的211元，大增到2018年329元與2019年的401元，等於是每股純益每年以約100元的進度跳躍成長，營運令人咋舌。

據分析師指出，iPhone 8的鏡頭仍維持前鏡頭800萬畫素，後鏡頭1200萬畫素的規格，前鏡頭由大立光、玉晶光及日商康達智三家分食；後鏡頭仍由主要大立光取得。

大立光現有產能約每月1億顆，新廠產能是每月6億顆，但產線還未全數工，產能就已全被蘋果包走，主要是蘋果各項產品，都已規畫裝上至少2顆鏡頭，新一代的iPad前後應會再裝下各1顆1200萬畫素鏡頭。