9/4重要財經新聞一覽

2017-09-04 09:19

自由時報財經︰掌央行五人最熱門 學者建議找金融奇兵

距離中央銀行總裁彭淮南明年二月下旬任期屆滿，只剩不到半年時間，外界越來越關心誰是下任總裁接班人。目前被點名者多具備央行副總裁、財政部長等經歷，包括行政院長林全、央行副總裁楊金龍及曾任央行副總裁的許嘉棟、陳師孟等人；但有學者建議，面臨科技金融時代來臨，未來央行總裁必須要有能力開創新格局，建議可循前金管會主委龔照勝模式，從民間金融界找「奇兵」。

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華碩（2357）7月新組織啟動，8月底又針對新團隊公布升遷方案，粗估超過千人職等晉升，主要針對中階與基層員工，市場預期是為激勵員工士氣，對此華碩則表示純為例行公事。

工商時報財經︰北韓氫彈試爆 外資喊免驚

北韓昨（3）日氫彈試爆成功，震撼全球！外資法人看好在「台股突破27年來新高」、「蘋果、台積電ADR再創歷史新高」、「日券商將大立光目標價推升至6,680元」等三大利多帶動下，國際資金可望由韓股轉至台股避險，力挺加權指數力守10,500點。

經濟日報財經︰台積磁吸效應 半導體廠擴大在台投資

晶圓龍頭台積電領軍擴大在台投資，已掀全球知名半導體設備和材料廠向台灣群聚效應。包括德商默克（Merck）、美商科林研發（Lam Research）、美商應材及日商艾爾斯（RS Technologies）及荷商艾司摩爾（ASML）等都加速在台布局，鎖定台積電5奈米以下，甚至備受矚目的3奈米先進製程留在台灣逾5,000億元的投資商機。

星島日報財經︰環球局勢風險增 港股九月料反覆

港股今年已連升8個月，累升近6000點，9月份有望創造9連升紀錄，同時打破07年以來最長的升勢，惟北韓局勢將左右大局。港股過去十年的9月份雖然升市較多，但有分析認為，今個月能否保持升勢，仍取決於外圍因素變化，因北韓再次核試，地緣政治風險升溫，加上美債務上限危機逼在眉睫，預期9月份港股表現多為反覆向上，今日開市料恒指會低開100至200點。