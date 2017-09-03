鴻海面板年 富連網祭出買電視直接送機票

2017-09-03 14:34

〔記者卓怡君／台北報導〕今年為鴻海（2317）面板年，拓展動作一波接一波，鴻海董事長郭台銘在中國與美國砸下重金興建最新一代面板廠，夏普上週也在全球發表最新8K電視，鴻海旗下富連網9月跟著推出最新促銷方案，凡到富連網電視旗艦館購買任何品牌電視加4K電視盒「便當」（BANDOTT）影音內容組合，就送韓國首爾雙人團體來回機票兌換券，標榜不用抽，直接送。

富連網表示，特別在台灣推出智能電視旗艦館專案，挑選各家品牌電視搭配便當省最多，除此之外，加碼3個月VIP愛奇藝和3個月Catchplay內容服務、再獨享3期無息分期零利率，9月1日至30日展開超優惠專屬促銷，並大手筆送機票，不用抽，直接送。

富連網期許成為推廣智慧電視的領導品牌，以智慧家庭概念出發，將手機延伸到客廳連接全家人的娛樂中心，結合BANDOTT便當4K機上盒提供豐富的線上影視內容，包括愛奇藝、CATCHPLAY、NETFLIX，以及myVideo等，亦可直接下載Google商店認證的APP服務，而且可透過藍牙語音聲控搜尋功能，取得影音節目、數位功能，新聞直播、居家安全、遊戲、教育學習、卡拉OK、購物、居家服務等內容，能同時滿足各種需求，可享受真正智慧數位家庭，讓電視不再只是電視，而是智慧客廳的開端。

富連網表示，此次活動的機票數量有限，送完為止，消費者需隨時關注富連網官網的通知，才能在活動期間購買到夢想電視，又能得到韓國首爾雙人團體來回機票兌換券。