台股創27年新高 法人：進入過熱區 不宜追高

2017-09-03 11:56

〔記者卓怡君／台北報導〕國際政經情勢變數緩和，蘋果新機即將發表，美股再次轉強，激勵台股多頭重新整隊，在月線連九紅之後，加權指數再創27年新高，不過，法人指醒，台股KD線因漲多，已進入80以上過熱區，投資人不宜追高，謹慎選股。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股多頭行情持續，台股萬點交易天數持續創紀錄，台股月線連9紅，台股季線來到10400點，半年線達10150點，年線也達9750點，萬點已從關卡變成支撐，基本面穩步正向發展，過去一週雖然有北韓試射飛彈，然而投資市場並無受到信心衝擊，未來區域政治氛圍仍值得投資人持續觀察。

在技術面部分，廖哲宏表示，儘管還原權息後台股指數再創新高，近期KD線因漲多已進入80以上的過熱區，投資人不宜追高，謹慎選股，隨著各國央行會議也將相繼召開，接下來這些貨幣政策方向和經濟展望皆或影響後續國際資金流向，投資人仍需持續關注全球股匯市的變化。

在產業面部分，廖哲宏表示，記憶體、被動元件、銅箔、航運、紙類等漲價概念股持續成為盤勢主流，此外長期仍看好iPhone即將推出的3D感測，尤其近期Google推出3D感測的應用技術，將推廣到Android手機，未來3D感測將帶給手機人臉辨識以及AR的應用，相關台灣供應鏈像是晶圓製造、半導體封測、PA族群值得持續關注。

此外，美國颶風侵襲美國墨西哥灣沿岸，重創美國德州，德州為美國煉油重鎮，約占全美45%的煉油產出，乙烯受到影響較大，塑化類股可以注意。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，目前地緣政治緩解，就中長線角度來看，盤面沒有大問題需要特別擔心，短線則須留意9月7日ECB討論購債政策、9月9日北韓國慶日、9月12日Apple新機發表、9月20日聯準會召開、9日30日美國政府債限到期等事件，而蘋果新機發表在即，預期蘋果供應鏈相關個股走勢將為震盪。然因全球景氣仍在上升軌道上，指數遇震盪拉回可視為逢低布局機會。