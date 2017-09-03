9/3重要財經新聞一覽

中國國家主席習近平上任後，全面整肅親江澤民路線人馬，陳由豪投資近千億元的兩座石化廠因工安事故停擺兩年，旗下翔鷺石化隨即被點名有倒債危機。（圖為翔鷺石化廠房，取自該公司網站）

2017-09-03 09:29

自由時報財經︰陳由豪錢進菲國 中國一帶一路馬前卒

債留台灣的陳由豪，潛逃中國後被吹捧成「繳稅優良戶」，突然又變成政治內鬥下的驚弓之鳥，近日卻成為搭起中菲兩國友誼橋樑的紅頂商人，看似風光的他，實際上一直是被中國捏在掌心把玩的木偶。

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2017世界資訊科技大會（WCIT）將於10～13日登場，規畫內容有人工智慧、循環經濟、物聯網等全球資通訊新趨勢，在政府與科技部誓言在該領域攻城掠地的同時，包含台積電、台達電、川湖、上緯等15檔概念股，未來能切入的商機備受期待。

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