後天跨部會稅改會議 林全親自整合

2017-09-02 10:48

〔記者李欣芳／台北報導〕財政部昨天公布所得稅制改革方案，釋出減稅大利多引發各方關注，據了解，行政院長林全將在後天的下週一上午召開跨部會的「稅改會議」，聽取財政部長許虞哲的簡報，親自整合各部會對稅改的各種意見與建議，政院已將稅改方案列為立法院新會期的優先法案，拚年底前完成修法。

不過，由於行政院向立院送出稅改方案的修法，涉及要進行內部整合與敲定股利所得課稅的甲乙案，行政院發言人徐國勇說，稅改方案的修法何時由行政院院會正式通過，時程方面還不確定，但稅改方案將列為行政院在立院新會期的優先法案。

依據財政部公布的稅改方案，兩稅合一設算扣抵制走入歷史，股利所得課稅改採甲、乙兩案，綜所稅最高稅率由45％降回40％，營所稅稅率則由17％調高至20％，保留盈餘加徵營所稅由10％降至5％，同時將綜所稅標準扣除額由9萬元調高至11萬元，薪資所得特別扣除額由12.8萬元調高至18萬元，估計542萬戶受惠。

由於林全曾擔任過財政部長，又具備稅改專業背景，如今他要親自整合政院的稅改方案引發外界關注，目前各界對調高營業稅、標準扣除額調高的幅度仍有不同意見，林全下週一的會議將找財政部、經濟部、國發會與相關政務委員一起開會。