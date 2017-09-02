股民有錢 調查：55％願將股利再投入股市

台股創下最長萬點紀錄，今年有逾8成股民領到了股利，而且高達55％的股民，都表態準備將股利再投入股市，（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-02 10:36

〔記者李靚慧／台北報導〕台股創下最長萬點紀錄，根據銀行業者調查，逾8成股民今年都領到了股利，而且高達55％的股民，在台股萬點之上，都表態準備將股利再投入股市，也有48％股民想購買基金，至於有意將股利投入外幣、台幣存款的股民，也達3成以上。

今年上市櫃公司預估將發放現金股利高達新台幣1.27兆元，創下歷史新高，中信銀行日前完成最新的第三季「財富管理客戶理財趨勢調查」，調查結果發現，超過8成（83％）的受訪者，的確在今年都領到了股利。

至於這些股利如何安排？由於看好台股表現，選擇積極投資工具的受訪者，明顯高於保守觀望者，考慮續投入股市的比例也創新高。

該調查顯示，領到股利的投資人，表態準備將股利再投入股市者高達55％，其次，有48％想購買基金，另有39％規劃投入外幣存款、35％則計畫進行台幣存款。

中信銀行建議今年領到股利的投資人，如果要繼續「存股領息」、「存股退休」，建議務必進行理財工具檢視，評估整體資產配置的狀況。

檢視重點包括，可扣抵稅額減半及補充二代健保費，對不同理財工具稅後報酬率的影響；其次，檢視配息率是否穩定符合每年領取所需；另外則是檢視資產配置，如果原本的投資就是股票，領到股利後又繼續投入股市，是否可能出現單一投資工具占比過高的情形，否則當未來市場出現劇烈變化，整體資產波動也會隨之擴大。

中信銀行第三季「財富管理客戶理財趨勢調查」，是針對該行財富管理客戶進行網路問卷調查，有效樣本1984人，調查期間自今年7月31日至8月15日止。