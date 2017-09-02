9/2重要財經新聞一覽

2017-09-02 09:26

自由時報財經︰高盛：中國AI急起追美

美國財經媒體CNBC報導引述高盛（Goldman Sachs）報告指出，中國人工智慧（ＡＩ）科技正快速趕上美國，由於被北京視為優先發展的重大創新領域，除了有資金資源和中央至地方的政策支持，在創造ＡＩ價值必備四大要件中已滿足了「人才、數據及基礎設施」三項，未來幾年就可能創造由ＡＩ和機器學習驅動的智慧經濟體。

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蘋果日報財經︰樂陞案 李永萍房產遭假扣押

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，前天正式為樂陞案2萬名投資人，對樂陞原經營高層以及獨立董事李永萍、陳文茜及尹啟銘等人，提告求償逾39億元，其中李永萍因涉異常增加名下北市內湖房產抵押金額高達2607萬元，投保中心提出假扣押獲高院核准，可於5000萬元範圍內執行，李的內湖房屋已遭查扣。

工商時報財經︰14檔籌碼換手股 續強

台股8月大漲158點，但三大法人卻合計減碼200億元，顯示多頭兵符已轉為業內主力、大戶接棒，盤面上計有京鼎、加百裕、事欣科等14檔由內資買盤烘托，本周價量齊揚，且技術指標尚未過熱，資金輪漲熱度持續加溫。

中國時報財經︰調高扣除額 建立國際潮流投資機制！林全主場優勢 推史上最強稅改

為振興經濟，改善投資環境，行政院長林全上任後的確很拚經濟，例如提出「五加二」產業創新計畫，提出前瞻計畫，以及昨日宣布史上最強的稅改方案。財經官員說，稅改方案調高扣除額史上最大，涉及項目種類最多，若以影響力看，說它史上最強不為過。林全總算找到了「主場優勢」，畢竟他是財稅專家，就職至今被盯得滿頭包，但做為專長，要挑稅改大毛病，看來並不容易。

星島日報財經︰談樂視哽咽泛淚 孫宏斌無悔出手相救

融創（1918）今年初接手樂視系這個「燙手山芋」，樂視網期內蝕近4億元（人民幣，下同），中期更要為此撥備逾11億元。融創主席孫宏斌昨日表示，撥備純綷基於審慎出發，有信心相關投資未來會帶來增長。不過，談到樂視，他一度哽咽，眼泛淚光，深有感觸表示，覺得若不能做好樂視，是今生最大的遺憾，並始終認為投資樂視沒有錯。雖未有透露翻身大計，但已著手為樂視止血，並加快資金回籠。