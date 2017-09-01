轉型高獲利化工廠 台紙：新營廠暫不申請地目變更

2017-09-01 21:40

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙（1902）從傳統漿紙製造轉型為化工廠，今年將跨足生產高附加價值的「電子級鹽酸」，不過，外界仍關注面積達51公頃的新營廠如何規劃，台紙董事長許良宇說，短期內不考慮申請地目變更。

台紙今年完成董監改選，新經營團隊今天首度舉行法人說明會，由董事長許良宇、財務部副理郭席揚等人，對外說明台紙的轉型進度及獲利表現。

郭席揚指出，台紙去年決定停止漿紙生產線後，台灣已不再生產紙漿和紙類製品，原有的新營廠轉型為化工廠，除了原本生產的氫氧化鉀（KOH）、碳酸鉀（K2CO3），也有液氯、鹽酸和次氯酸鈉等產品。除了可應用於石化業、清潔用品、水質淨化，多項產品更已達食品級標準，並取得食品添加物許可證，其中，作為食品添加物的碳酸鉀，更已獲得清真（HALAL）認證。

因應轉型為化工廠，台紙已在新營廠新建化學新廠，共有兩條產線，主要產品為「電子級鹽酸」，目前新廠廠房已取得使用執照，生產線則仍在測試階段，產能規劃為每月400至420噸，並自設實驗室進行產品檢驗。

郭席揚說，電子級鹽酸可應用於IC製造、太陽能製程、酸洗鋼製程及水質處理，是屬於高附加價值、高獲利的化工產品，客戶群自然是相關高科技產業。

不過，台紙轉型後，也僅增建一座廠房，外界關注面積高達51公頃的新營廠，將如何規劃利用，是否有活化資產的計畫？

台紙董事長許良宇坦言，台紙化工事業群並未使用如此大面積的土地，新營廠的土地面積雖然高達51公頃，但都屬於「工業區用地」。

許良宇說，台南市的土地通盤檢討剛剛結束，而台南市政府在縣市合併後，針對北台南的土地分區、市政規劃有其想法，台紙須配合台南市政府的土地規劃。若要變更使用分區，必須等待下次台南地區的土地通盤檢討，否則就得以「個案」方式申請，但如此程序將非常複雜。

許良宇說，台紙目前專注本業經營，短期內不會積極以「個案」方式申請地目變更，若廠商有使用需求，則可考慮在目前工業用地、不涉及地目變更的前提下，以出租方式租給需要的業者使用，台紙也可獲取租金收益。