威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注！

2017-07-03 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月3日）開獎的第106000053期威力彩，頭獎摃龜；第106000157期今彩539，頭獎開出1注，由新北市新莊區中誠街38號1樓的「金錢抱彩券行」開出。

第106000053期威力彩中獎號碼為：「03、07、08、11、31、32。第二區：03。」頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共10注獲得，每注可得15萬元；肆獎共52注獲得，每注可得2萬元；伍獎共237注獲得，每注可得4000元；陸獎共1608注獲得，每注可得800元；柒獎共3245注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬6542注獲得，每注可得200元；玖獎共2萬1583注獲得，每注可得100元；普獎共3萬4103注獲得，每注可得100元。

第106000053期38樂合彩中獎號碼為「03、07、08、11、31、32」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合116注中獎，每注可得5750元；二合共2213注中獎，每注可得750元。

第1060000157期今彩539中獎號碼為「11、17、20、32、36」，頭獎共1注獲得，每注可得800萬元；貳獎共204注獲得，每注可得2萬元；參獎共6147注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬9279注獲得，每注可獲得50元。

第1060000157期39樂合彩中獎號碼為「11、17、20、32、36」，四合5注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共139注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5991注中獎，每注可得1125元。

第1060000157期3星彩中獎號碼為「163」，正彩共36注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第1060000157期4星彩中獎號碼為「9034」，正彩共6注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」