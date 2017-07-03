大魯閣改掛貿易百貨股 全力經營商場與運動休閒娛樂

2017-07-03 21:01

〔記者卓怡君／台北報導〕大魯閣（1432）宣布自7月1日起改掛貿易百貨類股，配合類股改掛，公司名稱也自7月1日起由「大魯閣纖維股份有限公司」改為「大魯閣實業股份有限公司」。

大魯閣近年積極轉型商場開發經營及運動休閒娛樂事業，隨著轉型後貿易百貨類營收佔比持續成長，7月1日起由原先的紡織纖維類股改掛為貿易百貨類股，配合類股的改掛，今年股東會也通過變更公司名稱為大魯閣實業，並自7月1日起正式更名，象徵著大魯閣邁入下一個新的階段。

大魯閣於2014年11月處分中國地區轉投資事業山東大魯閣織染工業有限公司全部股權之後，退出紡織業，並透過子公司大魯閣開發，積極轉型商場開發經營及運動休閒娛樂事業，目前商場包括2015年7月開幕之台中大魯閣新時代購物中心、2016年5月開幕的高雄草衙道，以及預計於2017年底營運的新竹大魯閣湳雅廣場。

大魯閣表示，隨著台中火車站新建啟用、復興陸橋拆除，大魯閣新時代購物中心與新市區的交通銜接更為便捷，帶動業績穩定成長；草衙道去年底獲得FB官方公布IG打卡數為全台第3高，開幕前設定一年1200萬人次目標也順利達標，成為高雄必遊景點、南台灣人氣地標。

大魯閣預估，隨著暑假到來，每日開館前就有人潮湧入等候，可望刺激新一波業績成長動能，最近加碼祭出卡友消費滿500元可享捷運回程免費的優惠，希望以緊鄰捷運草衙站出口的優勢，帶動更高的客流量。