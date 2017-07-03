Google Data Center取得第3張使照 2階加碼擴廠覓地中

縣長魏明谷率隊參訪Google美國企業總部。（圖彰化縣政府提供）

2017-07-03 19:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕國際大廠Google Data Center設在彰濱工業區線西區，彰化縣政府已核發第1期計畫中的第3張使用執照，因應業者擴充雲端容量，第2期擴廠計畫緊鑼密鼓進行中，對此，縣長魏明谷和建設處長戴瑞文今天都證實，Google繼續在彰化投資，代表對台灣和彰化的投資環境和資源，深具信心。

魏明谷結束10天美西參訪行程，上週六歸國，今天他率縣府主管發表參訪心得，被問及實地走訪Google美國企業總部，雙方有無進一步的實質合作關係，對此，魏明谷表示，國際大廠Data Center設在彰化，對台灣整個國防安全戰略是有很大的幫助，在執行細節和內容，雙方簽訂保密協定。

魏明谷進一步表示，Google願意繼續砸錢投資，表示對台灣非常信心，相對代表對彰化縣也深具信心，而縣府已經核發Google第3期使用執照，配合Google擴充營運。

建設處長戴瑞文補充指出，彰濱線西區的Google Data Center，佔地15公頃，業者在該廠區進行第1階段營運計畫，該階段又分1、2、3期啟動，而這3期的使用執照，縣府都已核發，縣長表示的第3期使用執照，就是業者第1階段投資計畫中的第3張使用執照。

戴瑞文表示，因應雲端容量的需求，Google加碼擴充第2階段投資計畫，另在線西區及崙尾區一帶尋找適當土地中，他相信未來營運後對就業需求以及使用彰化縣開發的綠電都有正面的效應。

對於該次美西參訪行程，對彰化推動綠能的發展，助益為何？魏明谷指出，縣內推動綠能，在校園種電已經賺到第1桶金的1億元，未來每年都有1億元的回饋金挹注縣庫，縣府計畫陸續核發陸上、海上風機的設置許可，希望先拿到業者開發綠電的回饋金，作為推動縣政的財源。

魏明谷表示，縣府在綠能招商和綠能認證領先全國，拜日照充裕之賜，太陽能技術發展成熟，發電效率全國最好，很多太陽能廠商陸續拜訪縣府，表達合作意願，突顯縣府行政效率和執行成效，惟海上設置風機的風力發電，我們（指縣府）還不是很成熟，目前都是外商，投資金額龐大，時間也很長，發電效能卻最大，彰化縣成為綠能風光大縣指日可待。