餐飲衝業績 王品乍牛開賣 摩斯拚進台東

王品（2727）台灣市場第16個品牌日式炸牛排專賣店「乍牛」7月也進駐台北東區開賣，刷新王品開店紀錄，短短半年內開出3個新品牌。（記者楊雅民攝）

2017-07-03 17:58

〔記者楊雅民／台北報導〕餐飲業拚展店衝業績，東元集團旗下安心食品（1259）進軍台東，全台第253家摩斯漢堡落腳台東，完成全台各縣市皆有摩斯漢堡的目標。

安心食品表示，摩斯漢堡台東新生店籌備1年多，座落在鐵花村音樂聚落旁，門市內備有自助點餐機台和車道服務，帶給民眾全方位的用餐體驗，預計年底全台店數將達260家。

安心去年營收46.63億元，稅後淨利1.73億元，EPS達5.37元，創近5年新高；今年前4月累計營收15.44億元，年增3.9%，第一季稅後淨利'0.38億元，年增17%，EPS達1.2元，穩健成長。

王品（2727）台灣市場第16個品牌日式炸牛排專賣店「乍牛」7月也進駐台北東區開賣，刷新王品開店紀錄，短短半年內開出3個新品牌。

「乍牛」採取小店策略，首家店開在忠孝復興捷運站附近，僅35坪、40個座位，套餐價位落在238~398元之間，搶攻中低價位餐廳市場。

王品目前兩岸已有417家分店，今年預計淨增30~40家分店，預計年底兩岸總店數將達440家。