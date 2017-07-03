三大法人賣超4億 外資賣超3億

三大法人今賣超4.03億、外資賣超3.24億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-07-03 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信皆賣超、自營商買超，合計賣超新台幣4.03億元。

外資今天賣超3.24億元，投信賣超4.68億元，自營商買超3.89億元。三大法人合計賣超4.03億元。

台股今天跌17.72點，收在10412.79點，成交值新台幣831.94億元。

106年07月03日 三大法人買賣金額統計表 單位：元

單位名稱買進金額賣出金額買賣差額
自營商（自行買賣） 1,132,409,900 1,105,689,408 26,720,492
自營商（避險） 4,655,169,476 4,292,655,479 362,513,997
投信 875,325,170 1,343,491,620 -468,166,450
外資及陸資 20,555,182,318 20,880,040,961 -324,858,643
合計 27,218,086,864 27,621,877,468 -403,790,604

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