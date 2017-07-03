三大法人賣超4億 外資賣超3億

2017-07-03 15:56
三大法人今賣超4.03億、外資賣超3.24億元。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信皆賣超、自營商買超，合計賣超新台幣4.03億元。
外資今天賣超3.24億元，投信賣超4.68億元，自營商買超3.89億元。三大法人合計賣超4.03億元。
台股今天跌17.72點，收在10412.79點，成交值新台幣831.94億元。
106年07月03日 三大法人買賣金額統計表 單位：元
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,132,409,900
|1,105,689,408
|26,720,492
|自營商（避險）
|4,655,169,476
|4,292,655,479
|362,513,997
|投信
|875,325,170
|1,343,491,620
|-468,166,450
|外資及陸資
|20,555,182,318
|20,880,040,961
|-324,858,643
|合計
|27,218,086,864
|27,621,877,468
|-403,790,604