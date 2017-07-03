蘋果：買沙發依房價付費？高通反擊：不是事實

2017-07-03 13:49

〔記者羅倩宜／台北報導〕通訊晶片大廠高通因授權費遭蘋果提告，蘋果執行長庫克曾說，高通依手機整機價格收取授權金，像是買沙發卻要依房價付費。對此高通全球總裁Derek Aberle喊冤：「不是事實！」他說，有針對整機價格訂出上限，頂級手機如iPhone等，其實是受惠者。「外界常說，『每次對手機增加新功能，就要付更多錢給高通』，完全是誤解！」

外界常指控高通收費不合理的論點是，以手機整機價格為基礎，收取3-5%授權費，可能發生iPhone 7的32G及256G機種，後者售價多出八千元，實際上通訊功能（高通技術）並無不同，只是儲存容量差異，卻須支付更多權利金給高通。

高通全球總裁Derek Aberle上週來台，首度公開釋疑，提出兩點澄清。一、通訊技術的授權金，以手機整機價格為計算基礎，是從2G時代就開始，當時高通技術尚未成為主流。之所以採用整機價格計算，主要是方便各家手機廠在設計上擁有更高自由度，又不致讓授權費的計算過於複雜。因通訊技術可能用於天線、晶片等不同處。為了方便計算且不重複收費，手機產業很早就決定以整機價收取授權金。

Aberle另強調，從2G到4G，高通做了很多投資，除了最核心的通訊modem，陸續新增wifi、GPS、繪圖處理等功能。「20年來高通從未調高授權金比重，客戶享受的功能卻多了很多。」他說，這些技術當初研發，並不足以成熟商用，高通須承擔巨大風險。很多廠商選擇觀望，等到技術成熟後才跟進採用。

二、授權金均訂有上限。Aberle指出，所謂上限，是指整機價格設有天花板，「我們從未揭露這個上限是多少，但超過一定價格的手機，就不會多收。」他說，主要是早年有客戶反映，想推出鑲鑽或黃金打造的手機，因售價太高，若依整機價付授權金並不合理。「雖然後來市面上的鑲鑽手機並不多，但我們幾乎從一開始授權，就已設定整機售價的上限。」

高通強調，頂級手機其實受惠不少。業界分析，假設整機價格上限訂在2萬元，則一支2.4萬元和3.2萬元的手機，後者所付授權費並不會更多。被追問iPhone 7的32G及256G授權費是否不同？Aberle回應：「最便宜的iPhone 7, 都比我們的上限貴。外界常說，『每次手機增加新功能，就要付更多錢給高通』，完全是誤解！」