抄？阿里巴巴擬推類亞馬遜Echo的數位語音助理產品

中國電子鉅子阿里巴巴傳出本週將推出類似於亞馬遜家居智慧喇叭Echo、會說「中文」的產品。圖為亞馬遜Echo。（路透）

2017-07-03 12:54

〔記者楊芙宜／台北報導〕美國科技網站「資訊」（The Information）引述消息報導，中國電商龍頭阿里巴巴計劃最快將於本週推出一款類似於美國網路零售鉅子亞馬遜（Amazon）居家智慧喇叭Echo的數字語音助理產品，阿里巴巴這款新產品的銷售對象鎖定在中國的消費者。

報導指出，阿里巴巴該款新裝置將可辨識中文語音指令，讓其核心用戶可透過語音從阿里巴巴旗下購物網站淘寶和天貓來購買產品。

報導說，該設備由阿里巴巴僅針對已使用阿里巴巴網路服務的中國消費者，不太可能在美國推出。

這或許將使亞馬遜、Google和蘋果公司在力拚智慧喇叭的數位語音助理產品上，尤其打入世界第二大經濟體－－中國市場時，將面臨更激烈的競爭。

規模不及阿里巴巴的電商京東已開始銷售一款稱為「叮咚」的家居智慧喇叭，目前正在宣傳可讓中國消費者使用該設備練習英語的升級服務。

智慧家居市場商機無限，各大科技巨頭都已推出相關產品。顧問公司Strategy Analytics估計，2022年智慧家居相關硬體產品的服務市場規模將達1550億美元，遠高於今年的約900億美元。

從家居智慧喇叭的市占率來看，目前Amazon Echo市占高達88%，Google Home是占約10%。蘋果6月份已推出智慧喇叭HomePod，進軍智慧家居市場，欲透過硬、軟體的結合「固定」用戶，以區隔Google和亞馬遜在智慧喇叭領域上的競爭。蘋果對不支援蘋果音樂應用的裝置，向用戶每月收取10美元費用。