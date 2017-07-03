夏普爭奪北美商標 轉加州法院續告中國海信

日媒報導，夏普公司爭奪北美商標，轉向集中火力在加州法院繼續提告中國海信集團的美國4家子公司。（路透）

2017-07-03 11:46

〔記者楊芙宜／台北報導〕鴻海集團旗下夏普（Sharp）在美國控告中國海信一案，據《日本經濟新聞》2日報導，夏普已提出申請，要求將訴訟由美國聯邦法院移回加州高等法院；《日經》報導等於打臉中媒先前稱夏普已撤告的偏頗報導。

《日經》報導指出，夏普於6月針對北美市場液晶電視品牌使用權、夏普品牌授權的訴訟問題，最初向加州法院遞狀控告中國海信的美國4家子公司，不過由於海信要求，相關訴訟移到聯邦法院。

報導指出，這次夏普提出申請，要求把訴訟從美國聯邦地方法院，再移回到加州高等法院。

報導引述接近夏普的知情人士指出，海信主張因自身公司屬於中國「國家企業」，需採美國聯邦法院審理，欲藉此打拖延戰。

知情人士指出，夏普對海信集團母公司雖撤告，但仍維持控告海信在美國的4家子公司。換言之，夏普撤告海信集團總部的訴訟，卻把海信4家美國公司的訴訟移回加州法院審理，顯示以訴訟方式力爭夏普北美商標到底。

另一位不具名熟知訴訟內容的知情人士指出，事實上，夏普於6月上旬在美國紐約、加州分別提告，不過律師建議，應集中資源火力、統一在加州打官司；因此，夏普撤銷了在紐約的訴訟。

《日經》日前報導，夏普已於6月9日向美國加州法院遞狀控告海信，主張海信違反契約，以「SHARP」品牌販售低品質和廉價的液晶電視產品，讓SHARP品牌聲譽受損，除要求海信停止使用夏普電視事業商標之外，並提出損害賠償最少1億美元。

夏普與海信有簽訂品牌授權契約，夏普同意海信於2016年1月起的5年期間，可在美國販售的液晶電視產品上使用SHARP品牌。