晶華插旗越南 全球據點擴增到第9個

2017-07-03 10:43

〔記者王憶紅／台北報導〕麗晶（2707）與越南河內市知名BIM集團簽屬合作協議，麗晶酒店將接受其委託、負責經營管理其位於越南富國島的酒店與豪邸建案，晶華表示，富國島麗晶酒店（Regent Pho Quoc）將在2019年開幕迎賓，成為麗晶旗下全球第九個據點；這也是麗晶繼黑山港以及雅加達之後、第三個擁有豪邸項目的複合式酒店物業。

晶華表示，此建案在籌備期間就已經榮獲2017年亞太建案大賞（Asia Pacific Property Awards）越南最佳新酒店的建築與設計獎。此合約是晶華酒店集團董事長潘思亮上週在越南河內市與當地知名的BIM集團董事長Doan Quoc Viet共同簽署。

富國島位處於越南西南側的暹羅灣上，是越南的第一大島，70%的面積已規劃成為國家公園，並且是受到認證的「聯合國際教科文組織世界生物保護區」，富國島麗晶酒店（Regent Pho Quoc）位於富國島西岸最著名的Bai Truong長灘區，規畫初步是分為度假別墅以及客房兩種型態，共計有400個房間。除了國際觀光酒店之外，開發案還規劃私人泳池的湖畔、海灘以及天空別墅等私人豪宅。

麗晶酒店董事長潘思亮說，亞洲市場在麗晶集團的全球擴展佈局計畫當中，佔有極大的比重，其中特別看好東南亞各國，越南有著蓬勃發展的觀光產業，頂級觀光酒店業也有著令人期待的發展潛力。

BIM 集團是成立至今已經超過20年，和許多設計公司、建築營造公司、以及物業經營管理公司合作，攜手完成了多項知名的建案與物業，包括河內的Fraser Suites、The Halong Marina Urban Development、越南老撾第一座由頂級辦公大樓、酒店與購物中心共構的Royal Square。