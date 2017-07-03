亞洲製造業擴張 日本信心創3年多新高

2017-07-03 10:41

〔記者楊芙宜／台北報導〕7月首週，亞洲2大經濟體日本和中國最新數據都傳來好消息：日本銀行（央行）的關鍵短觀報告顯示大型製造業信心創3年多來新高，財新6月中國製造業採購經理人指數（PMI）3個月來首次回升至「50」以上的擴張區間，兩數據雙雙優於市場預期。

日銀的短觀報告是每季針對1萬多家企業所做的調查。此一新報告顯示，6月日本大型製造業的信心從前次調查的12升到17，創2014年第1季以來新高，且連續第3季升到最高水準，超越市場預測的約15左右。

日本6月大型非製造業景氣判斷指數也從3月（首季）的20升至23，符合市場預估中值，為連續第2季上升，並創2015年12月以來最高。

日本在強勁的出口支持下，經濟前景持續改善，對2020年東京奧運相關的投資活動，也激勵了企業相關數據表現。該調查顯示，大型企業計劃在2018年3月止的當前財年，資本支出預計增加8%，高於市場預估的增加7.4%。

另外，財新6月中國製造業PMI為50.4，較上月上升0.8，也是三個月來首次回升至50點以上的擴張區間，反映製造業活動由收緊重回擴張。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生表示，中國6月製造業產出及新訂單指數輕微上升，投入和產出價格指數亦重回擴張區間；但採購庫存和產成品庫存指數，均處於收縮區間，反映企業對補庫存似乎更加謹慎。

鍾正生指出，中國6月製造業景氣略有回升，但從庫存和廠商情緒來看，這更像是一個反彈，經濟下行趨勢或在後期得到確認。