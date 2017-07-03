日歐FTA 《金融時報》：本週可望簽署

歐盟官員評估，歐盟和日本自由貿易協定（FTA）本週可望簽署。圖為歐盟執委馬姆斯壯（左前一）、日本外務大臣岸田文雄（右前一）領軍上週末於東京談判。（法新社）

2017-07-03 09:57

〔記者楊芙宜／台北報導〕英國《金融時報》報導，日本和歐盟上週末的部長級會議雖然未達成FTA（自由貿易協定）的正式協定，但官員透露，雙方政治領袖將能在本週四（6日）舉行的峰會上宣布達成共識及簽署。

報導指出，日、歐FTA最後談判階段，雙方上週末（1日）在東京的談判儘管最後卡關，未達成正式協定，但在起司、汽車零組件等敏感領域出現重大進展。

歐盟貿易執委馬姆斯壯（Cecilia Malmström）表示，「我們幾乎就要達成協議了」，歐、日有足夠交集，因此，雙邊官員在接下來幾天能「解決」剩下來的細節問題。

馬姆斯壯說，「我相當有信心」，歐日領袖能在本週峰會上決定，並給予他們對歐日FTA的祝福。

不過，日本方面持較謹慎態度。日本外務大臣岸田文雄表示，已出現重大進展，「但一些重要議題仍尚未解決」。他表示，考慮前往布魯塞爾繼續和歐盟代表談判。

20國集團（G20）領袖高峰會本週將在漢堡舉行，若日、歐能於G20峰會前夕達成協定，將是對美國總統川普的保護主義的有力反駁，並向外界傳遞一項訊息：自由世界秩序仍在運轉，而那些拒絕它的國家將面臨錯失貿易機遇的風險。