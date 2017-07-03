嬰幼兒奶粉調漲案 公平會：難認定業者違反公平交易法

2017-07-03 09:55

〔記者李靚慧／台北報導〕針對今年3月，雀巢公司與友華公司陸續調漲嬰幼兒奶粉價格，公平會介入調查，公平會做出決議，認為「依據現有事證」，難以認定2公司調漲嬰兒奶粉價格的行為，違反公平交易法的規定。

公平會今日發布新聞稿指出，雀巢公司與友華公司於106年3月1日調漲嬰幼兒奶粉價格，引起社會輿情關切，公平會立即展開調查，包括函請業者前來說明提供事證，也請主管機關提供資料，並派員實地訪查。

不過，公平會經過檢視2家公司內部評估及簽核紀錄、電子郵件紀錄及下游通路調價通知等事證，及內部決定調價時點、調價金額、幅度等情形，均認為無足夠事證可以證明業者「進行合意而調價」，公平會明確指出，「目前綜合各項事證，尚難認2家公司調價行為涉有違反聯合行為規定」。

此外，公平會經實地訪查及請下游通路提出說明及佐證資料，重新檢視2家公司與下游通路的合約及證明單等事證所得，也未發現有限制轉售價格的情形。

不過，公平會進一步指出，依據現行條件，雀巢公司與友華公司具有相對市場優勢地位。此次嬰兒奶粉價格調整事件，雖尚未出現利用相對市場優勢地位的欺罔或顯失公平行為，但因這兩間公司，對於「已選用」該公司所販的售嬰兒奶粉品牌的消費者，仍具有相對市場優勢地位，公平會仍給予二公司警示，要求日後調價行為須遵守公平交易法相關規定。